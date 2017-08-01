Вчора ввечері, 5 серпня, міський голова Конотопа Артем Семеніхін вирушив пішки на Київ зі зверненням до Президента про розпуск депутатського корпусу міськради і призначення перевиборів, яке було складено і підписано учасниками народного віче, що пройшло сьогодні вранці, повідомляє «Голос Конотопа».
Напередодці міський голова підписав розпорядження про проведення 5-го пленарного засідання міськради Конотопу. Сесія має відбутися о 10 годині 12-го серпня. Нагадаємо, вже п’ять місяців у Конотопі не відбуваються сесійні засідання. Артем Семеніхін звинувачує у цьому депутатів. В свою чергу, ті мають свою точку зору і говорять про те, що зриває засідання саме мер, адже хоче, щоби депутатській корпус став повністю «ручним» і голосував так, як потрібно очільнику міста.
У перший день пішої ходи до столиці Семеніхін подолав 26 км і отримав благословення. Також під час подорожі мер відмовляється від їжі і буде пити тільки воду.