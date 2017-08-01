Пам’яті Лева Клеймана чернівецького

Чернівці вочевидь сильно завинили перед своїми громадянами – євреями. Ще одного справжнього чернівецького єврея Всевишній забрав до себе. Тепер Лев Ісайович Клейман буде робити свої знамениті пісочні тістечка на небі для тих, хто мешкає там.Він так і не відкрив в Чернівцях фірмову крамничку “У дяді Льови”, він не встиг підготувати харчування для школярів в новому навчальному році, він не встиг передати мені свій рецепт фаршированої риби по-чернівецьки. Мабуть, він не встиг ще й багато чого іншого, про що ми вже ніколи не дізнаємося.Але він встиг інше. Він став ментальною окрасою нашого міста, взірцем справжнього чернівецького чоловіка, підприємцем та громадським діячем у найкращому сенсі слова. Він був настільки чернівецьким, що не залишив нікому жодного шансу вважати по іншому. Він був митцем людських стосунків, майстерно володів музикою діалогу, він наполегливо оберігав міські традиції толерантності.Неможливо уявити як ми без нього будемо святкувати Хануку чи Песах, Петрівський ярмарок чи день міста. Хто спече торт із архітектурними родзинками Чернівців? Як без Клеймана буде далі жити єврейська школа і як зрештою буде почуватися ціла єврейська громада, коли їй знову нанесено такого безжалісного удару?Ця смерть вирвала шматок серця у кожного справжнього городянина, для якого є байдужими національність чи віросповідання, але визначальними зовсім інші якості. Честь, порядність, людяність.Ними сповна володів Лев Ісайович, а ми пишаємося знайомством з ним та спільними справами. Спасибі, Вам! Спочивайте з Миром!Цидельковський, Фукс, тепер Клейман. Чернівці завинили. Треба спокутувати провину.