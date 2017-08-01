У Румунії відбувся Перший Міжнародний гуцульський фестиваль

Ще ніколи гуцульські фестивалі не проходили за межами України. Немало років виношувались плани провести фестини в Румунії – на Сучавщині чи Мараморощині, де у кількох десятках сіл проживають автохтони-гуцули, відрізані від гуцульського материка повоєнним переділом Європи, однак ментально пов’язані з ним духовною пуповиною: вони надійно зберегли давні співанки й легенди, традиції, самобутню культуру.
Було немало розмов й дискусій, писалися плани й пропозиції, однак справа з місця не рушила. Там, де не могли собі дати раду кількадесят публічних обіцяльників, взявся до роботи Василь Попович – поважний ґазда з села Кривого (Репедя), голова фонду «Союз гуцулів Румунії», директор тамтешнього будинку культури. Говорив мало, дав слово цьогоріч провести перший міжнародний гуцульський фестиваль у рідному селі. Знайшов прихильників у повітовий раді в Бая-Маре, взяв у союзники примара (сільського голову) Івана Миколайчука, поїхав за порадою у Верховину до Дмитра Стефлюка – голови всеукраїнського товариства «Гуцульщина» та Ярослава Кікінчука – голови асоціації місцевих рад гуцульських регіонів.
Час і бензин не рахував, шукав-просив кошти, переконував спонсорів, закликав акторів виступити без гонорарів. Хто стукає, тому відчиняють, хто просить, той отримає…
30 липня трембіти скликали горян до Румунії на Перший Міжнародний гуцульський фестиваль! Прийшли гуцули й румуни з довкружніх сіл, приїхали побратими з України – з Верховини, Коломиї, Яремче, Надвірної, Львова, Рахова, Буковини…
Гуцульський світ того дня перенісся на Мараморощину! Тут співали файні співанки й танцювали аркана, грали-вигравали скрипки й денцівки… Варили банош й бограч, смажили баранину, частували знаменитою румунською цуйкою – п’ю до тебе! І спілкувалися, набувалися в приязній бесіді, розумілися на рівні серця, бо з єдиного українського пракореня явлені світові, високими узверхами поєднані, рідною Гуцулією збратані.
Вокальний квартет з Рахова «Горяни» під орудою Івана Мисинчука зірвав чи не найбільше овацій.
Тим часом Коломия готова 11-13 серпня прийняти й провести XXIV Міжнародний Гуцульський фестиваль.