ПРОРОЦТВО: Путін втече В ЛИСТОПАДІ 2017 року!

У соціальних мережах набирає популярність "пророцтво" про те, що президент Росії "протягне" недовго - до листопада 2017 року.Одну з ілюстрацій опублікував у своєму Facebook російський фінансист і блогер Слава Рабинович.Так, згідно з "передбаченням", оскільки екс-президент України Віктор Янукович, через півтора року після аналогічних подій на Афоні, втік з країни, то Путіну теж залишилося зовсім трохи.Як раніше повідомляв "Обозреватель", 28 травня, під час свого візиту в Грецію, Путін сів у крісло візантійських імператорів. Соцмережі відразу ж відреагували троллінгом і гострими коментарями.