Саакашвілі прилетів у Польщу

ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю
В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
в приміщенні Чернівецької ОДА кабінет 418 відбудеться засідання щодо створення розширеної сумісної комісії за участю громадських активістів, волонтерів, учасників АТО, духовенства, реабілітологів міста Києва, депутатів, представників влади, щодо подальшого функціонування Брусницького санаторію.
Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який після позбавлення українського громадянства, став апатридом, прилетів у Польщу. Про це повідомляє польське ЗМІ "Telewizja Republika". Видання також оприлюднило відео з його виступом на 73-й річниці Варшавського повстання. Під час виступу Саакашвілі говорив про співпрацю Грузії з Польшею, а також про Україну.
Саакашвілі також дасть інтерв’ю "Telewizja Republika" у п’ятницю о 21 годині за київським часом. У прес-службі Саакашвілі поки не коментують прибуття політика у Польщу. Так само як і те, за яким саме документом він прибув у Польщу. Але у прес-службі "Українській правді" пообіцяли надати відповідь до кінця п’ятниці. Як повідомлялося, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці. Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну. Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує. Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".