Прийміть у родину дитину

Чим раніше і довше дитина залишається без батьківської опіки, тим складніше відбувається її соціалізація в дорослому житті. Адже життя без сім'ї, в умовах тривалої соціальної ізоляції, в замкнутому колективі, в якому перебувають вихованці інтернатів, обмежують розвиток особистості дитини. Такі діти мають труднощі з засвоєнням соціальних ролей, у них практично відсутнє уявлення про модель сім'ї. Окрім того, порушується конституційне право дитини на сімейне виховання та батьківське піклування. Таке право є також одним з основних прав дитини, проголошених Конвенцією ООН про права дитини. Сім'я є найважливішою ланкою у вихованні дітей. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Подоланням цієї важливої проблеми є організація сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формами якого є усиновлення, опіка та піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.В рамках реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, Верховною Радою України було прийнято законопроект щодо змін до державного бюджету України. Даним законопроектом передбачено виділення коштів у вигляді субвенції загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на придбання будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації у сумі 277 726,7 млн. грн. Чернівецькій області буде надано субвенцію з державного бюджету у розмірі 3,6 млн. грн. В Чернівецькій області в інтернатних закладах виховується 69 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тож найбільш доцільним буде використання даної субвенції для купівлі житла під будинки сімейного типу.Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) — окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.Для створення дитячого будинку сімейного типу, просимо звернутись до служби у справах дітей обласної державної адміністрації за адресою м. Чернвці, вул. Університетська, 20, за телефоном (0372) 52 24 08, 0508077393 та e-mail: slujba-cv2015@ukr.net