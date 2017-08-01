Прийміть у родину дитину

Чим раніше і довше дитина залишається без батьківської опіки, тим складніше відбувається її соціалізація в дорослому житті. Адже життя без сім'ї, в умовах тривалої соціальної ізоляції, в замкнутому колективі, в якому перебувають вихованці інтернатів, обмежують розвиток особистості дитини. Такі діти мають труднощі з засвоєнням соціальних ролей, у них практично відсутнє уявлення про модель сім'ї.
Окрім того, порушується конституційне право дитини на сімейне виховання та батьківське піклування. Таке право є також одним з основних прав дитини, проголошених Конвенцією ООН про права дитини. Сім'я є найважливішою ланкою у вихованні дітей. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Подоланням цієї важливої проблеми є організація сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формами якого є усиновлення, опіка та піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
В рамках реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, Верховною Радою України було прийнято законопроект щодо змін до державного бюджету України. Даним законопроектом передбачено виділення коштів у вигляді субвенції загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на придбання будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації у сумі 277 726,7 млн. грн. Чернівецькій області буде надано субвенцію з державного бюджету у розмірі 3,6 млн. грн. В Чернівецькій області в інтернатних закладах виховується 69 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тож найбільш доцільним буде використання даної субвенції для купівлі житла під будинки сімейного типу.
Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) — окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.
Для створення дитячого будинку сімейного типу, просимо звернутись до служби у справах дітей обласної державної адміністрації за адресою м. Чернвці, вул. Університетська, 20, за телефоном (0372) 52 24 08, 0508077393 та e-mail: slujba-cv2015@ukr.net