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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:13
04 серпня

Для отримання інформаційних послуг –звертайтесь до Контакт - центру ДФС

11:13
04 серпня

Коди типів об’єктів оподаткування оновлено

10:25
04 серпня

У Галереї Ратуші покажуть філософську фотовиставку

10:22
04 серпня

За тиждень дорожниками Буковини ліквідована ямковість на площі 2599,00 кв.м

10:21
04 серпня

Власники нерухомості у Чернівцях сплатили 6,7 млн. грн. податку

10:18
04 серпня

Не згодні з сумою податку на нерухомість – звіртесь з податковою інспекцією

10:12
04 серпня

Куди звертатись для звірки даних, якщо нерухомість у різних населених пунктах

10:00
04 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 3 серпня 2017 року

08:58
04 серпня

До бюджету Пенсійного фонду в області надійшло власних доходів на 54,2% більше, ніж торік

13:11
03 серпня

Чернівчанам покажуть виставку техніки, озброєння та спецзасобів поліцейських підрозділів

12:26
03 серпня

У Чернівецькій області збільшилась середньомісячна заробітна плата

12:22
03 серпня

Оголошується конкурс з працевлаштування АТОвців, внутрішньопереміщених осіб та осіб, які належать до вразливих категорій населення

10:32
03 серпня

Коли звітувати з податку на прибуток за оновленою формою

10:32
03 серпня

Підприємець може вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку

10:31
03 серпня

Заощадження чернівчан додали до держбюджету 11,5 мільйонів

10:25
03 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 2 серпня 2017 року

10:12
03 серпня

Більше третини отримувачів субсидій у Чернівецькій області є боржниками

09:40
03 серпня

На Буковині затримали нелегалів

09:31
03 серпня

Сьогодні у Чернівцях не буде води по вул. Руській та прилеглих до неї

08:58
03 серпня

Більше третини отримувачів субсидій є боржниками за комунальні послуги

08:55
03 серпня

Частина Чернівців сьогодні без води

08:51
03 серпня

Скористайтесь сервісом «Реєстр платників єдиного податку» на веб-порталі ДФС України

08:49
03 серпня

Новий порядок оформлення і видачі довідки про сплату або відсутність податкових зобов'язань

08:48
03 серпня

Громаду Чернівців збагатили 572 млн. грн. податків

08:45
03 серпня

На Буковині стартувала операція «Мігрант»

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!

Ігор БУРКУТ, політолог:

ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж... ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
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Що, Де, Коли
4 серпня о 12.00
на Соборній площі Чернівців відбудеться виставка техніки, озброєння та спецзасобів поліцейських підрозділів. Захід приурочений до другої річниці створення Національної поліції України.
4 серпня о 14.00
в приміщенні Чернівецької ОДА кабінет 418 відбудеться засідання щодо створення розширеної сумісної комісії за участю громадських активістів, волонтерів, учасників АТО, духовенства, реабілітологів міста Києва, депутатів, представників влади, щодо подальшого функціонування Брусницького санаторію.


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Для отримання інформаційних послуг –звертайтесь до Контакт - центру ДФС

Сьогодні, 11:13 / Коментарів: 0
Контакт-центр ДФС надає фізичним та юридичним особам інформаційно-довідкові послуги з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, а також щодо роботи Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Контакт-центр ДФС функціонує за єдиним багатоканальним номером телефону 0 800 501 007 та електронною адресою поштової скриньки idd@sfs.gov.ua (для отримання інформаційно-довідкових послуг без використання електронного цифрового підпису).

Надання інформаційно-довідкових послуг здійснюється з 8 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. (крім вихідних та святкових днів);

Вартість послуг Контакт-центру зі стаціонарних телефонів безкоштовна, з мобільних телефонів оплата дзвінків здійснюється за тарифами оператора мобільного зв'язку (або за наявним механізмом саll-bасk - вартість послуг безкоштовна).

Відповіді надаються за вибором особи: телефоном, факсом, електронною поштою.

Контакт-центр приймає звернення від фізичних та юридичних осіб на сервіс «Пульс» ДФС України щодо неправомірних дій або бездіяльності, можливих корупційних правопорушень у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів ДФС та її та територіальних органів.
Заявники можуть надати Інформацію за телефоном 0800-501-007, обравши на інтерактивному голосовому автовідповідачі напрямок «4», та на електронну адресу: idd@sfs.gov.ua.

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