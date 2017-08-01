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Новини
11:13
04 серпня

Для отримання інформаційних послуг –звертайтесь до Контакт - центру ДФС

11:13
04 серпня

Коди типів об’єктів оподаткування оновлено

10:25
04 серпня

У Галереї Ратуші покажуть філософську фотовиставку

10:22
04 серпня

За тиждень дорожниками Буковини ліквідована ямковість на площі 2599,00 кв.м

10:21
04 серпня

Власники нерухомості у Чернівцях сплатили 6,7 млн. грн. податку

10:18
04 серпня

Не згодні з сумою податку на нерухомість – звіртесь з податковою інспекцією

10:12
04 серпня

Куди звертатись для звірки даних, якщо нерухомість у різних населених пунктах

10:00
04 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 3 серпня 2017 року

08:58
04 серпня

До бюджету Пенсійного фонду в області надійшло власних доходів на 54,2% більше, ніж торік

13:11
03 серпня

Чернівчанам покажуть виставку техніки, озброєння та спецзасобів поліцейських підрозділів

12:26
03 серпня

У Чернівецькій області збільшилась середньомісячна заробітна плата

12:22
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Оголошується конкурс з працевлаштування АТОвців, внутрішньопереміщених осіб та осіб, які належать до вразливих категорій населення

10:32
03 серпня

Коли звітувати з податку на прибуток за оновленою формою

10:32
03 серпня

Підприємець може вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку

10:31
03 серпня

Заощадження чернівчан додали до держбюджету 11,5 мільйонів

10:25
03 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 2 серпня 2017 року

10:12
03 серпня

Більше третини отримувачів субсидій у Чернівецькій області є боржниками

09:40
03 серпня

На Буковині затримали нелегалів

09:31
03 серпня

Сьогодні у Чернівцях не буде води по вул. Руській та прилеглих до неї

08:58
03 серпня

Більше третини отримувачів субсидій є боржниками за комунальні послуги

08:55
03 серпня

Частина Чернівців сьогодні без води

08:51
03 серпня

Скористайтесь сервісом «Реєстр платників єдиного податку» на веб-порталі ДФС України

08:49
03 серпня

Новий порядок оформлення і видачі довідки про сплату або відсутність податкових зобов'язань

08:48
03 серпня

Громаду Чернівців збагатили 572 млн. грн. податків

08:45
03 серпня

На Буковині стартувала операція «Мігрант»

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!

Ігор БУРКУТ, політолог:

ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж... ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
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Що, Де, Коли
4 серпня о 12.00
на Соборній площі Чернівців відбудеться виставка техніки, озброєння та спецзасобів поліцейських підрозділів. Захід приурочений до другої річниці створення Національної поліції України.
4 серпня о 14.00
в приміщенні Чернівецької ОДА кабінет 418 відбудеться засідання щодо створення розширеної сумісної комісії за участю громадських активістів, волонтерів, учасників АТО, духовенства, реабілітологів міста Києва, депутатів, представників влади, щодо подальшого функціонування Брусницького санаторію.


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Коди типів об’єктів оподаткування оновлено

Сьогодні, 11:13 / Коментарів: 0
Відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку (п.22.1 ст.22 ПКУ).

Процедура повідомлення платником податків про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючим органам за основним місцем обліку платника податків визначено Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за №1562/20300) зі змінами та доповненнями (далі – Порядок №1588).

Відповідно до п.8.1 розділу VIII Порядку №1588 платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку у порядку, встановленому цим розділом.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП (далі – ф.№20-ОПП) подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків (п.8.4 розділу VIII Порядку №1588). Тип об’єкта оподаткування зазначається у графі 3 розділу 3 «Відомості про об’єкти оподаткування платника податків» ф.№20-ОПП.

На головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС у розділі «Довідники» за посиланням http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html розміщено оновлений станом на 04.07.2017 довідник типів об’єктів оподаткування.

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Повідомлення за формою №20-ОПП повинні подавати платники у разі наявності, ...Терміни подання повідомлення про об’єкти оподаткування за формою № 20-ОППОновлено довідник типів об’єктів оподаткуванняНе забувайте повідомляти про об’єкти оподаткуванняЗмінилися об’єкти оподаткування – не забудьте про довідку за формою № 20-О ...
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