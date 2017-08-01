Коди типів об’єктів оподаткування оновлено

Відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).



Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку (п.22.1 ст.22 ПКУ).



Процедура повідомлення платником податків про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючим органам за основним місцем обліку платника податків визначено Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за №1562/20300) зі змінами та доповненнями (далі – Порядок №1588).



Відповідно до п.8.1 розділу VIII Порядку №1588 платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку у порядку, встановленому цим розділом.



Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП (далі – ф.№20-ОПП) подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків (п.8.4 розділу VIII Порядку №1588). Тип об’єкта оподаткування зазначається у графі 3 розділу 3 «Відомості про об’єкти оподаткування платника податків» ф.№20-ОПП.



На головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС у розділі «Довідники» за посиланням http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html розміщено оновлений станом на 04.07.2017 довідник типів об’єктів оподаткування.



