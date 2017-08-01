«Путильська молочарня» сьогодні – це сучасний завод з виготовлення молочної продукції. Тільки за перше півріччя нинішнього року заводом перероблено понад 3 тис. тон молока, купленого у п’яти фермерських господарств, а також у сотень господарів Путильського району. На молочарні виготовляється: пастеризоване молоко, кефір, ряжанка, сметана, кисломолочний сир та 6 видів йогуртів. Продукцію молочарні добре знають не тільки у Чернівецькій області, але й у Києві, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Одесі, Житомирі, Коломиї та Ужгороді.

Окреме слово до податківців

[right][/right]Наприкінці липня Головне управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області повідомило про нечувані успіхи. З початку 2017 року податківці провели 119 документальних перевірок платників податків-юридичних осіб, з них 39 планових та 80 позапланових. Це трохи менше, ніж минулого року, зате результати набагато «кращі»: донараховані суми грошових зобов'язань зросли у 7,8 разів. Ревізори при проведенні аудиту виявили факти незаконного ведення бізнесу у 100% (!) перевірених суб'єктів господарювання. Порушникам норм Податкового кодексу України донараховано понад 79,6 (!) млн грн. узгоджених податкових зобов'язань. (Для порівняння: минулоріч ця цифра становила лише 10,1 млн грн.). Щоправда, із донарахованих сум до бюджету протягом шести місяців нинішнього року надійшло лише 11,5 млн грн.При цьому фіскали нічого не повідомили про кількість підприємств, які після такої атаки ймовірно підуть у тінь, або й закриються. Нічого не сказали і про те, чи взагалі виплата 80 млн грн. є підйомною сумою для підприємств області. І звичайно, не повідомили, наскільки позиція територіальних органів ДФС у Чернівецькій області відповідає позиції центральної влади, яка весь час говорить про необхідність підйому економіки, про нагальну потребу у зростанні інвестиційної привабливості країни та про неприпустимість «кошмарення» бізнесу різноманітними контролюючими службами.Про те, як на практиці виглядають «успіхи» фіскалів, розповів єдиний інвестор Путильського району, власник відпочинкового комплексу «Еко-курорт «Хутір Тихий» та молокозаводу «Путильська молочарня» киянин Анатолій Стефанюк. (Про це докладно писала Путильська районна газета «Карпати» №30 за 28 липня 2017 р.).Санкції на «Путильську молочарню» накладено за «порушення» починаючи з 2012 року, хоча згідно Податкового Кодексу України, будь-які податкові перевірки мають стосуватися щонайбільше трьох останніх років. До прикладу, у путильських молочарів вимагали чеки з терміналів, через які у 2013 році вносились гроші на рахунки підприємства. Але за чотири роки ці чеки вигоріли настільки, що на них годі було щось розібрати.Спробу незаконно отримати від нього понад 2 млн грн. Анатолій Стефанюк сприйняв як відверте знущання.Принагідно хочу подякувати всім тим співробітникам, які поділяли мою точку зору і залишалися зі мною, як би важко не було. Відновлювати роботу підприємств, вкладати кошти у будівництво нової ферми, яка потрібна для безперебійних поставок молока на завод, можна буде лише після того, як щось зміниться у державі, в області та районі. Тоді, коли державні службовці будуть разом із підприємцями прагнути розвивати економіку, а не служитимуть бездушним інструментом для викачування грошей.Анатолій Стефанюк вклав тільки в обладнання «Путильської молочарні» десятки мільйонів гривень. Цей проект він розпочав на наполегливе прохання тодішнього керівництва Путильського району. Стефанюку запропонували відновити занедбаний маслозавод, котрий за роки простою перетворився на груду каміння. Це мало стати поштовхом для відновлення молочного скотарства.Анатолій Стефанюк намагався разом з районною та обласною владою залучити до розвитку туризму і молочної промисловості кошти державних чи міжнародних програм. Але з цього, на жаль, нічого не вийшло. Він самотужки виростив свої підприємства до європейського рівня. До «Хутору Тихого» з часом почали приїжджати не тільки з Чернівців, але й з Києва, Одеси, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Львова... Тут були навіть закордонні гості – з Латвії, Німеччини, Ірландії, Італії, Іспанії, Польщі, Ізраїлю та США. У затишних котеджах «Хутору» побували Джамала, гурт «Табула Раса», Віктор Павлік, Ектор Хіменес-Браво, Андрій Гусін, футбольна команда «Динамо», а також відомі політики і посадовці, фотографи, режисери і журналісти. За останні 5 років «Хутір Тихий» прийняв близько 7 тисяч гостей.Анатолій Стефанюк збирається захищати власні права у суді. Однак жоден суд не зможе захистити його від чергових податкових «наїздів» і незаконних вимог сплатити до бюджету захмарні суми. Всупереч закликам перших осіб держави.Анатолій ДМИТРІВ