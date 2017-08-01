У Галереї Ратуші покажуть філософську фотовиставку

Фотовиставка за результатами філософського конкурсу «Концептуальна фотографія» відкриється 5 серпня 2017 року у Дворику Ратуші. Про це інформує прес-служба міської ради.



Автори фотографій з Чернівців, Хмельницького та Києва та організатори виставки мали на меті – ознайомлення широкого загалу, мешканців і гостей міста з філософським виміром реальності, через який звичайні явища навколишнього світу можуть сприйматись як об’єкт мистецького споглядання і осмислення.



У фотографіях висвітлені актуальні теми соціальної дійсності, збереження української ідентичності, небуденної перспективи сприйняття Чернівців. Матеріали виставки пройшли відбір експертного журі, до складу якого увійшли доктори філософських наук, фахівці з фотомистецтва тощо. Роботи отримали також схвальну оцінку експертів Інституту філософії імені Г.Сковороди Національної академії наук.



Відкриття виставки заплановано на 17 годину 5 серпня.