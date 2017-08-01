За тиждень дорожниками Буковини ліквідована ямковість на площі 2599,00 кв.м

Станом на 27.07.2017 року з експлуатаційного утримання доріг державного та місцевого значення освоєно всього понад 56 млн.грн. коштів державного бюджету.



За робочий тиждень дорожниками Буковини ліквідована ямковість на площі 2599,00 кв.м. Про це повідомляє прес-служба ОДА.



Всього з початку року ліквідована ямковість на площі 86597,00 кв.м, що складає 81,2 % від ураженої. Виконана заливка тріщин у асфальтобетонному покритті протяжністю понад 6000 п.м, та всього з початку року - 7069 п.м.



Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області звітує про виконані ремонтно-будівельні роботи на об'єктах, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів з усіх джерел фінансування. Враховуючи надто важкі умови праці дорожників у ці спекотні дні, темп робіт дещо знизився.