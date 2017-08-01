Власники нерухомості у Чернівцях сплатили 6,7 млн. грн. податку

Власники нерухомого майна – юридичні та фізичні особи упродовж семи місяців цього року сплатили до бюджету Чернівців 6,7 млн. грн. податку на нерухоме майно, що на 3,7 млн. грн., або більш як удвічі перевищує минулорічні показники - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Протягом січня – липня більшу частину відрахувань забезпечили юридичні особи – понад 93 відсотки, сплативши 6,2 млн. грн. що на 2,7 млн. грн. більше, ніж торік.



Фізичні особи поповнили бюджет міста на 454,5 тис. грн., у тому числі податку за об'єкти житлової нерухомості – 306,6 тис. грн., нежитлових – 147,9 тис. грн.

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що громадяни, які мають нерухомість, що підлягає оподаткуванню, сплачують цей податок після отримання від органів ДФС повідомлення-рішення про нараховану суму, тобто після 1 липня.



Цього року повідомлення про сплату податку на нерухоме майно отримали 9100 чернівчан на загальну суму 2,1 млн. грн. Розрахуватись з бюджетом необхідно упродовж 60 днів із дня вручення документа. У 2017 році граничний строк сплати зобов'язання, вказаного у квитанції - 29 серпня.



Нагадаємо, сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані не всі фізичні особи, а лише ті, які володіють квартирою або квартирами, житлова площа яких перевищує 60 кв. м і будинків більше 120 кв. м.



У випадку наявності об’єктів різних типів податок сплачується за площу, що перевищує 180 кв. м.



А громадяни, у яких житлова нерухомість, зокрема, квартира загальною площею понад 300 кв. м або будинок більше 500 кв. м, цього року сплатять додатково 25 тисяч гривень.



Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222.









