Не згодні з сумою податку на нерухомість – звіртесь з податковою інспекцією

Громадяни, які отримали податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у випадку незгоди з нарахованими сумами мають можливість звернутись до органу Державної фіскальної служби та провести звірку даних. Про це інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Зважаючи на те, що бази даних органів ДФС щодо майна, яке перебуває у власності громадян, знаходяться на стадії наповнення, а також розширення кола платників податку на нерухоме майно, можуть виникати розбіжності між даними платника і контролюючого органу. Тому громадяни, які отримали податкові повідомлення-рішення, мають можливість звернутись до державної податкової інспекції за місцем проживання (реєстрації) та провести звірку даних щодо об’єктів нерухомості, їх часток, площі, пільги, ставки та нарахованої суми податку. При цьому, їм необхідно пред’явити оригінали документів щодо об’єктів нерухомості, які знаходяться у їх власності.



У разі виявлення розбіжностей податківці вносять зміни до реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, проводять перерахунок суми податку та вручають громадянину нове податкове повідомлення-рішення. При цьому, попереднє вважається скасованим.



Чернівецька ОДПІ звертає увагу платників, що вони мають можливість попередньо зателефонувати до податкової інспекції, а, у разі необхідності, завітати до Центру обслуговування платників з відповідними документами.



Загалом, цього року повідомлення про сплату податку на нерухоме майно отримали 9100 чернівчан на загальну суму 2,1 млн. грн. Розрахуватись з бюджетом необхідно упродовж 60 днів із дня вручення документа. У 2017 році граничний строк сплати зобов'язання, вказаного у квитанції - 29 серпня.



Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222.



