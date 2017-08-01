Куди звертатись для звірки даних, якщо нерухомість у різних населених пунктах

Чернівецька ОДПІ нагадує, що платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:



• об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

• розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

• права на користування пільгою із сплати податку;

• розміру ставки податку;

• нарахованої суми податку.



У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема, на право власності), контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

