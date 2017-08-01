На кордоні прикордонникам пострілами довелось зупиняти правопорушників

На Буковині завдяки тісній співпраці прикордонників обох країн, в рамках спільної прикордонної операції «Кордон-2017» локалізовано черговий «тютюновий караван». Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Так, учора перевіряючи інформацію від румунських колег, групою реагування відділу «Красноїльськ» в ході пошуку правопорушників було затримано дев’ять невідомих осіб, без документів.Аби зупинити втікачів прикордонникам довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів вгору. Зі слів затриманих, вони є мешканцями прикордоння та проживають в межах Сторожинецького району.Варто сказати, що румунськими колегами на своїй території було затримано 20 ящиків сигарет.Наразі стосовно затриманих, вік яких складає від 18 до 25 років, складені та будуть направлені до суду адміністративні документи щодо притягнення їх до відповідальності за порушення державного кордону та злісну непокору законним вимогам прикордонного наряду.