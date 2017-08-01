Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 3 серпня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 317 звернень, в тому числі 13 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 10 крадіжок, 2 злочини з наркотиками та 1 ДТП з травмованими особами - інформує Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.



Крім цього, зареєстровано 2 повідомлення про безвісно зниклих осіб. Зокрема поліцейські розшукують 68-річного чернівчанина, котрий 1 серпня цього року о 10 годині ранку пішов з дому та не повернувся.



Співробітники Сторожинецького відділу поліції встановлюють місцезнаходження 48-річного жителя села Череша. Зранку 1 серпня чоловік пішов з дому і досі не повернувся.



Також працівниками ГУНП в Чернівецькій області розкрито 5 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби.



3 серпня поліцейськими складено 104 адміністративних протокола, з яких 93 за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 8 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).



Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру не зареєстровано.

