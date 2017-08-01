Тунель, що веде у Чернівецьку прірву

ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю
В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
в приміщенні Чернівецької ОДА кабінет 418 відбудеться засідання щодо створення розширеної сумісної комісії за участю громадських активістів, волонтерів, учасників АТО, духовенства, реабілітологів міста Києва, депутатів, представників влади, щодо подальшого функціонування Брусницького санаторію.
Ідея будівництва тунелю у Чернівцях вже набила оскомину не тільки містянам, а й усій Україні. Кажуть, навіть Остап Бендер не додумався до того, до чого додумалися Рогатюк, Ковалюк та інші. Вони таки взяли мільйон. Але тунелю не було, нема і не буде.
Я казав, що з'їм газету "Час" перед міською радою, якщо Рогатюк з Ковалюком побудують тунель під аеропортом.
Але ж що робити прокуророві, коли гроші вже витрачені, а тунелю нема?
Каспрук чомусь не називає прізвищ голосувальників за виділення 1 млн. гривень на тунель.
Напевне, був одним серед них. Тепер каже, що його шантажували. Але ж то є біда, коли мер піддається на шантаж.
Тож послухаємо, що то було на 13-му засіданні виконкому Чернівецької міської ради від 12 липня 2016 року.
Дуже активно вимагав тунелю голова обкому "Самопомочі" Рогатюк (слухати з 27 хвилини)