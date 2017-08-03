ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю
В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
в приміщенні Чернівецької ОДА кабінет 418 відбудеться засідання щодо створення розширеної сумісної комісії за участю громадських активістів, волонтерів, учасників АТО, духовенства, реабілітологів міста Києва, депутатів, представників влади, щодо подальшого функціонування Брусницького санаторію.
Четвер, 3.08.17: - Сварки між інвесторами та скандальним забудовником продовжились у сесійній залі. - Кому вигідна кишенькова комісія, та чи подолають у ратуші подвійні стандарти? - Штовханина та нецензурна лайка - Чернівцях черговий конфлікт на вулиці 28 червня. - Вода у підвалі та сморід у помешканнях турбують мешканців багатоповерхового будинку на вул. Руській. - У Чернівцях співробітника патрульної поліції затримали на хабарі 400 доларів. - Поліцейські виявили підозрілу сумку на вулиці Головній, поблизу друкарні. - Поблизу українсько-румунського кордону затримали двох нелегальних мігрантів із Північної Африки. - Художник-аматор Олег Червоноградський презентував у Чернівцях першу персональну виставку картин. - Іменитий боксер Володимир Кличко оголосив про завершення спортивної кар'єри.