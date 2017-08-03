Теми Дня ТВА четвер, 3.08.2017





Четвер, 3.08.17:

- Сварки між інвесторами та скандальним забудовником продовжились у сесійній залі.

- Кому вигідна кишенькова комісія, та чи подолають у ратуші подвійні стандарти?

- Штовханина та нецензурна лайка - Чернівцях черговий конфлікт на вулиці 28 червня.

- Вода у підвалі та сморід у помешканнях турбують мешканців багатоповерхового будинку на вул. Руській.

- У Чернівцях співробітника патрульної поліції затримали на хабарі 400 доларів.

- Поліцейські виявили підозрілу сумку на вулиці Головній, поблизу друкарні.

- Поблизу українсько-румунського кордону затримали двох нелегальних мігрантів із Північної Африки.

- Художник-аматор Олег Червоноградський презентував у Чернівцях першу персональну виставку картин.

- Іменитий боксер Володимир Кличко оголосив про завершення спортивної кар'єри.