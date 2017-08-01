До бюджету Пенсійного фонду в області надійшло власних доходів на 54,2% більше, ніж торік

Упродовж січня-липня 2017 року до бюджету Пенсійного фонду України в області надійшло власних доходів у сумі 1014,9 млн.грн., що на 54,2% більше, ніж у січні-липні 2016 року. Власних доходів, які адмініструють органи Фонду, мобілізовано в сумі 10,9 млн.грн., що на 1,0 млн.грн. (10,5%) більше надходжень відповідного періоду 2016 року.



З метою здійснення своєчасних виплат пенсіонерам області та захисту прав застрахованих осіб, органами Пенсійного фонду України в області вживаються заходи для забезпечення надходжень власних доходів до бюджету Фонду, які спрямовані на роботу з платниками щодо сплати поточних зобов’язань, погашення заборгованості з платежів та інформування органів влади і контролюючих органів щодо мінімізації роботодавцями заробітної плати найманим працівникам - повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

