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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!

Ігор БУРКУТ, політолог:

ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж... ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
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4 серпня о 14.00
в приміщенні Чернівецької ОДА кабінет 418 відбудеться засідання щодо створення розширеної сумісної комісії за участю громадських активістів, волонтерів, учасників АТО, духовенства, реабілітологів міста Києва, депутатів, представників влади, щодо подальшого функціонування Брусницького санаторію.


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До бюджету Пенсійного фонду в області надійшло власних доходів на 54,2% більше, ніж торік

Сьогодні, 08:58 / Коментарів: 0
Упродовж січня-липня 2017 року до бюджету Пенсійного фонду України в області надійшло власних доходів у сумі 1014,9 млн.грн., що на 54,2% більше, ніж у січні-липні 2016 року. Власних доходів, які адмініструють органи Фонду, мобілізовано в сумі 10,9 млн.грн., що на 1,0 млн.грн. (10,5%) більше надходжень відповідного періоду 2016 року.

З метою здійснення своєчасних виплат пенсіонерам області та захисту прав застрахованих осіб, органами Пенсійного фонду України в області вживаються заходи для забезпечення надходжень власних доходів до бюджету Фонду, які спрямовані на роботу з платниками щодо сплати поточних зобов’язань, погашення заборгованості з платежів та інформування органів влади і контролюючих органів щодо мінімізації роботодавцями заробітної плати найманим працівникам - повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
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