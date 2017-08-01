Трамп підписав закон про нові санкції проти Росії

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає:-Росія, Путін і Меркель надіялись, що якось пронесе, обійдеться. А ось вам, дуля з маком!Отже Президент США Дональд Трамп у середу, 2 серпня, підписав схвалений Палатою представників і Сенатом Конгресу США законопроект про посилення санкцій відносно Росії, Ірану і Північної Кореї.Щоправда! Наслідки санкцій хоч і досить болючі, але, на жаль, не смертельні. У зв'язку з новими штрафними заходами Путін і Меркель можуть забути про проект "Північний потік - 2", смерть впритул наблизилась до трубопровідної інфраструктури Росії. Разом з цим накривається російський експорт нафти і газу.Відтепер під санкції США потрапить значно більше число фізичних осіб. Це ті, хто, з точки зору США, причетний до кібератаки і порушує режим санкцій (це може торкатися і Петра Порошенка та його адміністрації). Причому потенційно штрафні заходи - від заморозки активів до анулювання віз - поширюються не тільки на тих, хто викритий в порушеннях, але і на їх найближчих родичів.Наступний крок! Тепер будемо пробивати відключення Російських фінансових систем від SWIFT.Путіна і Меркель сьогодні вночі терзатимуть кошмари і нервове безсоння. Бажаю їм таких снів до самої смерті!