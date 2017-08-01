Зроблю все можливе і неможливе, щоб нога Саакашвілі більше ніколи не ступила на українську землю - Порошенко

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає:-Адміністрація президента і МЗС України роблять все, щоб Міхеіла Саакашвілі залишити в США без легальних документів.Стало відомо, що українська сторона анулювала усі українські паспорти і посвідсчення Міхеіла Саакашвілі. МЗС не забарилось поінформувати про це відповідні установи США, ЄС та інших країн.Петро Порошенко сподівається, що це виключить усі шанси Саакашвілі повернутися в Україну. Зроблено це ще й з тією метою, щоб Україну не зачепила справа депортації Міхеіла Саакашвілі у разі вимог грузинських правоохоронців.