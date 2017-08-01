Чернівчанам покажуть виставку техніки, озброєння та спецзасобів поліцейських підрозділів

До уваги чернівчан і гостей міста!



У п’ятницю, 4 серпня, о 12 годині на Соборній площі Чернівців відбудеться виставка техніки, озброєння та спецзасобів поліцейських підрозділів. Захід приурочений до другої річниці створення Національної поліції України. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.



Про специфіку своєї роботи розкажуть працівники спецпідрозділу «КОРД», роти поліції особливого призначення, кінологічного центру, вибухотехнічного відділу, поліції охорони та патрульної поліції.



Піднесений святковий настрій присутнім забезпечить духовий оркестр.



Чекаємо вас 4 серпня о 12 годині на Соборній площі Чернівців.

