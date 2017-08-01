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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!

Ігор БУРКУТ, політолог:

ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж... ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
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Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті

Вчора, 12:41 / Коментарів: 0
Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті


На прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!

Журналістам мікрофони з рук випали, ручки впали на підлогу, щелепи повідвисали, вуха спухли, очі на лоба повилізали.
А мер, ніби нічого не сталося, спокійно продовжив розповідь про чернівецьку мафію, яка засіла у Чернівецькій міській раді. Там вона панує й досі.

- Є люди, які намагаються знищити підприємства у місті, наприклад, тепломережу , - сказав Олексій Каспрук. - Я можу сказати по прізвищах. Ось процитую Чинуша на сесії міської ради, що треба розігнати теплокомуненерго і все віддати у приватні руки. Які ці «приватні руки», думаю, ні у кого нема сумніву, що ці руки депутатів міської ради. Подивіться на їхні декларації. Там вистачає грошей, аби купити нас всіх «з потрохами». На жаль, скупили і гречкою, і грошима, і «червоними ручками»*. Тому маємо такий результат, який маємо.

Вказавши на мафію у Чернівцях, мер не назвав досі ще «хрещеного батька» цієї наддержавної структури, яка, за словами Каспрука, скупила чернівчан «з потрохами». Що ж, спробуємо самі визначити «дона Карлеоне з Чернівців».

Навряд, що це Чинуш. Він на таку роль не тягне до того часу, поки Василь Продан живий-здоровий і ще довго буде керувати більшістю у міській раді. А Каспрук, за таких розкладів, серед депутатського корпусу може керувати хіба що радницею Карімовою та залишками двірників, котрі ще досі не виїхали на заробітки до Польщі.

Обставини склалися таким чином, що у міськраді ніхто нікому не дає можливості працювати для Чернівців та чернівчан. Вони знаходять спільну мову лише тоді, коли починають вирішувати якісь власні шкурні інтереси. Аби не відпускати один одного з виду, свої «шкурняки» в останні дні виділяють навіть землі собі один коло одного. Або беруть їх незаконно.

Таким чином з`явилися проблеми по вулиці 28 Червня. Там кажуть, депутат Чесанов якийсь готель побудував у охоронній зоні ЮНЕСКО. Його не узаконили. Почалися проблеми у Чесанова. Через якийсь час уже депутати від більшості у міській раді розпустили чутки, що під вікнами готелю народний депутат Бурбак якусь реконструкцію проводить колишньої споруди «Роси Буковини». Чи має Бурбак до того пряме відношення, чи не має, це уже нікого не цікавить. Основне, що два «шкурняки» побудовані поряд, і тепер вони один одному жити не дають. Чесанов стіни руйнує, а влада йому дозволу на готель не дає. Отак і живуть у Чернівцях. Все руйнують і все ламають, а потім скаржаться один на одного.

Та це не заважає депутатам Чернівецької міської ради стати одними з найбагатших людей міста. Яким чином здобуті великі статки? Як були зароблені чи вкрадені перші мільйони, цим зараз не надто переймаються ні прокуратура, ні СБУ, ні правоохоронні органи. Тому у міській раді розпочався новий і остаточний хаос.

А на рахунок шантажу є одне відео з 13-го засідання Чернівецького виконкому міськради від 12 липня 2016 року. На ньому йшлося про виділення коштів для потреб міста. Під час голосування не вистачало голосів. Кошти не виділялися. І тоді один із членів виконкому Рогатюк (від «Самопомочі») прорік:

- Я не голосую, - сказав він. - Бо не бачу сенсу голосувати доти, поки у членів виконкому, депутатського корпусу, голови не буде чіткого бачення, що місту потрібно розвиватися не тільки у житловій забудові, але й у інфраструктурі. До того моменту, поки не буде включено питання про транспортний тунель під аеропортом, я буду утримуватися.

Це - шантаж. Але його неможливо ідентифікувати як кримінальний злочин. Бо це - політичний шантаж на момент виголошення і голосувань. Але надалі починаються витрати з міської казни. Тож на тунель, якого не буде, уже виділено 1 млн. гривень. А далі буде більше, і ще, і ще… І, насамкінець, виконком зміниться, депутати також, мер також - і ніхто не понесе ніякої відповідальності.

Шкода, що громадські організації та партії, яких у Чернівцях аж забагато, також проковтнули аферу з тунелем. І продовжують робити вигляд, що це їх не стосується.

А Рогатюк далі озвучив, що партія наклала відповідальність за виконання завдання на депутата Богдана Ковалюка. Це той депутат, від котрого партія «Самопоміч» вимагає скласти повноваження та віддати мандат.

Та це не вплинуло на рішення. І один мільйон гривень уже використано раз і назавжди.

Далі більше. Мер скаржиться, що нема кому працювати у комунальних підприємствах. Нема зварювальників, водіїв, двірників і т. д. тільки ось у цьому звинувачує… безвіз. Стало легше знайти роботу за кордоном. Про себе ні слова. А, може, краще б мерові знайти гроші для стимулювання роботи комунальників?! І депутатам до них треба б ставитися з повагою.

Бо нещодавно звільнився директор водоканалу тільки через те, що депутати не давали йому працювати, створювали штучні перешкоди.
Про них говорить і директор тепломережі. Хоча у відставку не збирається.

А мер Олексій Каспрук продовжує скаржитися на «поганих» депутатів. А ті, своєю чергою - на «поганого» мера.
І нема на те ради.
Петро Кобевко

*«Червона ручка» - бажаючі продати свій голос зв`язуються з одним із відповідальних за організацію схеми підкупу і отримують напередодні виборів аванс та червону ручку.
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