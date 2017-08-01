У Чернівецькій області збільшилась середньомісячна заробітна плата

За останніми статистичними даними у червні 2017 року середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника економіки області становила 6124 грн, що на 47,9% більше, ніж за червень 2016 року.



Покращився рейтинговий показник області щодо рівня середньомісячної заробітної плати, темпу її зростання. Так, за абсолютною величиною середньомісячної заробітної плати штатних працівників за червень 2017 року область посіла 21 рейтингове місце, а за темпами росту до аналогічного періоду минулого року – 2 місце, серед інших областей України.



Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за червень 2017 року спостерігається у працівників за наступним видом діяльності: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (9745 грн), фінансова та страхова діяльність (7391 грн), освіта (7063 грн), будівництво (6243 грн) та промисловість (5827 грн).



Збільшення середньомісячної заробітної плати за червень 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося за наступними видами діяльності: тимчасове розміщування й організація харчування – на 83,4%, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – на 68,6%, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – на 64,5%, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – на 63,4% та надання інших видів послуг – на 62,9%.



Загалом, середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника економіки області у червні 2017 року у 1,9 раза перевищувала розміри соціальних гарантій - мінімальної заробітної плати на одну працездатну особу (3200 грн) - повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.