Оголошується конкурс з працевлаштування АТОвців, внутрішньопереміщених осіб та осіб, які належать до вразливих категорій населення

УВАГА: КОНКУРС!



Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Європейського Союзу продовжує проект працевлаштування та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб та місцевих мешканців, в тому числі учасників бойових дій та осіб, які належать до вразливих категорій населення. Виконавцем проекту у Чернівецькій області є громадська організація «Центр громадської активності «Синергія» (контактна особа – виконавчий директор Центру БАТРАКОВА НАТАЛІЯ БОРИСІВНА).



ДО УЧАСТІ У ПРОЕКТІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ:



внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської областей та Криму віком 18 - 60 (жінки та чоловіки),



а також місцеві мешканці Чернівецької області з числа вразливих категорій (учасники АТО, багатодітні, безробітні, одинокі жінки, дружини/вдови учасників АТО, представники меншин, ромське населення).



Жінки! Для вас - це шанс!



В межах реалізації проекту у Чернівецькій області заплановано проведення 2-х дводенних тренінгів на тему: «Самозайнятість» і «Мікропідприємництво». Відбір кандидатів проводиться на умовах конкурсу.



Анкету на участь у конкурсному відборі можуть подавати усі бажаючі, які підпадають у цільову аудиторію. З числа кандидатів буде сформовано дві групи по 30 осіб з подальшим супроводом і отриманням грантових коштів на само зайнятість або мікропідприємництво.



Група «Самозайнятість» Група «Мікропідприємництво»

Розмір гранту: до 650 євро Розмір гранту: до 2150 євро



ЯК ДОЛУЧИТИСЬ ДО ПРОЕКТУ



1. ПОПЕРЕДНЬО зателефонувати представнику Центру громадської активності «Синергія» за номерами телефонів, (0372) 58-53-14, (050) 270-21-33 – координатор Батракова Наталія, (050)940-43-80 – асистент Луник Надія і подати коротку заявку на співбесіду.



2. Завітати до офісу Центру громадської активності «Синергія» (вул. Руська,1, м. Чернівці) для співбесіди та заповнення анкети учасника/ці.*



3. Надати документи або ж надіслати скановані (фотографовані) копії документів на електронну адресу: nadiya.lunyk@gmail.com, ccasynergy@ukr.net

• довідки ВПО (лише для переселенців);

• посвідчення учасника бойових дій (для учасників АТО та інших бойових дій)

• усіх сторінок паспорту (1,2,3 сторінки і сторінка з останньою пропискою) та ідентифікаційного коду;

• свідоцтва про реєстрацію ФОП (для групи «Самозайнятість» – як перевага, для групи «Мікропідприємництво» - обов'язково).



Усі учасники, які отримають грант (бенефіціари), матимуть право на отримання додаткових консультацій від ГО «Центр громадської активності "Синергія"» – партнера МОМ, щодо власної комерційної діяльності. Крім того, обов’язковою умовою участі у проекті є згода співпрацювати з проектом, у тому числі надання необхідної та правдивої інформації в ході здійснення моніторингу, проведення періодичних зустрічей з представниками ГО «Центр громадської активності "Синергія"» та МОМ, які можуть здійснити візит до місця здійснення діяльності до завершення проекту (липень 2018 року).

http://www.iom.org.ua/…/dopomoga-vymushenym-pereselencyam-i…