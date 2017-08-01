Як грабували чернівецького суддю Желіка

Ледь не по гарячих слідах правоохоронці Чернівців затримали людей, котрі недавно пограбували голову Чернівецького господарського суду Бориса Желіка.Три - це колишні воїни одного з добровольчих загонів з Донецької, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Всі вони мають вищу освіту, несудимі і з благополучних родин. Тобто ці люди не були схильні до злочинів і грабунків.Повідомлялося, що вони викрали з будинку Желіка тільки 11 тисяч євро. Саме цю суму голова суду задекларував. Більше не брали, бо статки не були задекларовані.Така офіційна версія.Але є неофіційна. Люди кажуть, що не грабували голову суду. А просто кошти приводили у відповідність з декларацією. Тобто Желіку залишили 11000 євро, які задекларовано. А все, що було більше у хаті на 950 м кв., забрали, аби роздати бідним. Напевне, не встигли роздати. Бо поліція їх впіймала і хоче судити. Хлопцям загрожує до 15 років позбавлення волі.У соціальних мережах уже є багато листів про те, що люди не вірять, нібито саме зазначені добробатівці були грабіжниками. Наводять навіть доводи тих, хто „злив” цих людей.Тому не все так просто у цьому грабунку голови господарського суду Бориса Желіка.Нагадаємо, що 10 липня четверо невідомих у камуфляжній формі та балаклавах напали на родину Желіка. Близько 6-ї ранку вони вдарили електрошокером дружину судді. Потім витягли з ліжка Бориса Желіка, приставили до горла ножа, погрожували автоматом Калашникова. І добилися, аби він сказав, де гроші.Він сказав.І ще кажуть у Чернівцях, що Желік свій будинок побудував на місці, де повинен бути фізкультурно-оздоровчий комплекс. Це місце «намолене». Поблизу є монастир.