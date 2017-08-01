Опоблок судиться з депутатом Ольгою Кобевко та газетою «Час»

Партія Опоблоку активно продовжує політику антиукраїнської партії регіонів, яка в Україні заборонена. Але члени її в основному перекочували до партії «Опозиційного блоку». Мало доброго для України та українців ця партія робить не тільки на рівні держави, а й на Буковині. Багато скандалів пов`язано з членами цієї партії. Під час відзначення 9 травня члени Опоблоку були помічені у бійці з волонтерами, вони висловлювалися недоброзичливо щодо воїнів АТО та дня Перемоги. Насамкінець, голова міської організації Опоблоку Руслан Тулик зліг у лікарню з підозрою на струс мозку. А звинуватили потім у нібито побитті та організації цього депутатку облради Ольгу Кобевко.
Ольга виступила на сесії облради із заявою про спроби розхитування ситуації на Буковині та ролі у цьому депутатів від Опоблоку.
Регламентна комісія обласної ради прийняла рішення звернутися до депутатів від Опоблоку, аби вони звернулися до свого керівництва з пропозицією вибачитися перед Ольгою Кобевко за наклеп.
Натомість Опоблок подав до суду Ольгу Кобевко та газету «Час», котра опублікувала виступ депутата під заголовком «Реваншу партії регіонів на Буковині не буде». Колишні регіонали (а колишніх не буває - ред.) вимагають спростування. Мовляв, вони впевнені, що таки реванш регіоналів на Буковині буде. І просять суд змусити депутата Ольгу Кобевко та редакцію газети «Час» змінити свою думку та написати у газеті «Реваншу регіоналів на Буковині бути».
Ось, що просять у суду позивачі Павел, Болтунов та Тулик:1. «Прийняти позовну заяву до судового розгляду і відкрити в ній цивільне провадження.
2. Зобов’язати редакцію газети «Час» та депутата Чернівецької обласної ради Кобевко Ольгу Петрівну спростувати неправдиву інформацію, викладену в публікації від 25.05.2017 на сторінці №3 в рубриці «Політикум» під назвою «Реваншу регіоналів на Буковині не буде» та визнати поширену в ній інформацію недостовірною.
3. Надати Позивачам право на відповідь та зобов’язати розмістити цю відповідь редакцію газети «Час» в окремій публікації на сторінках цієї газети.
4. Про день, час та місце розгляду повідомити сторони».
Характерним є те, що у цей же період партія «Опоблок» подала до суду і на Чернівецьку міську раду.
Схоже, що партії потрібен якийсь піар.
Але газета «Час» стояла, стоїть і буде стояти на тому, що реваншу регіоналів на Буковині не буде!
І все!