Коли звітувати з податку на прибуток за оновленою формою

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 09.06.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (далі – Наказ № 467), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.05.2017 за № 642/30510.

Наказом № 467 внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (далі – Наказ № 897), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860 (із змінами), виклавши її у новій редакції.



Зокрема, Наказом № 467 передбачено, що фінансова звітність, яка складається платниками податку на прибуток згідно з пунктом 46.2 статті 46 Податкового кодексу України, є додатком ФЗ до Декларації та її невід’ємною частиною.



Крім того, внесені зміни до додатків ЗП, ПН, ТЦ, ВП, РІ, АМ, ЦП до Декларації.



З оновленим текстом Наказу № 897 Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).