Заощадження чернівчан додали до держбюджету 11,5 мільйонів

Протягом семи місяців цього року пасивні доходи чернівчан додали до державного бюджету 11,5 млн. грн. у вигляді податку на доходи фізичних осіб. В тому числі у липні бюджет отримав від доходів містян у вигляді відсотків 1,8 млн. грн. - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Ставка податку на доходи фізичних осіб у цьому році залишилась незмінною, і становить 18% від доходів у вигляді процентів, нарахованих на депозити.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що оподаткування пасивних доходів у вигляді депозитів запроваджено ще 1 серпня 2014 року. У перший рік ставка ПДФО для оподаткування пасивних доходів становила 15%. У 2015 році чернівчани сплачували даний податок за ставкою 20%.



А з 1 січня 2016 року ставка податку становить 18%. При цьому, не має значення ані сума вкладу (депозиту), ані розмір отриманих відсотків – така ставка діє абсолютно для всіх.





