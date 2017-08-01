Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 2 серпня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 317 звернень, у тому числі 18 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 8 крадіжок, 2 факти шахрайства, 5 фактів пов’язаних з наркотиками та 3 ДТП з травмованими особами.



2 серпня поліцейськими складено 108 адміністративних протоколів, з яких 104 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 7 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).



Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру не зареєстровано - повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.

