На Буковині затримали нелегалів

Нелегальних мігрантів з Північної Африки затримали учора ввечері буковинські прикордонники, неподалік українсько-румунського кордону, в рамках спільної спеціальної операції «Кордон-2017». Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Громадяни Алжиру та Королівства Марокко, щоправда, без документів, прибули на Буковину, з метою подальшої міграції до Румунії. Проте, завдяки пильності прикордонного наряду відділу «Черепківка», що виявив двох чужинців, реалізувати заплановане чоловікам не вдалося. Іноземці було затримано за 200 метрів від лінії державного кордону.За спробу незаконного перетину кордону на правопорушників очікує покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А вже після рішення суду, скоріш за все чоловіків буде повернуто на Батьківщину.