Сьогодні у Чернівцях не буде води по вул. Руській та прилеглих до неї

Вчора, 09:31 / Коментарів: 0

У зв’язку з ремонтними роботами по ліквідації витоку холодної води по вул. Зеленій, 5 А, 03.08.2017 року з 09:00 год. до 20:00 год. буде відсутнє водопостачання в районі вулиць:



Руська з № 77 по № 183 та з № 86 по № 194Д, Кишинівська, Кіцманська, Тихорецька, Молодіївська,

Магалянська, Боянівська, Дністрянська, М.Олімпіади, Фастівська, Зелена, Декабрістів, Галкіна, Батумська,

Ш.Руставелі, Ромашкова, Старокостянтинівська, Білоруська, Узбецька, пров. Узбецькій, Козятинська, Буковинська,

С.Щедріна, Ярошинська, Залозецького, Л.Кобилиці та прилеглих.



КП ”Чернівціводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності.

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