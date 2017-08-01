Більше третини отримувачів субсидій є боржниками за комунальні послуги

На обліку в районних управліннях соціального захисту населення департаменту праці та соціального захисту населення станом на 1 травня 2017 р. перебувало 40183 домогосподарств – отримувачів житлових субсидій.Про це повідомляє прес-служба міськради.Як свідчать результати перевірок списків-боржників з оплати за житлово-комунальні послуги, що були подані органам соціального захисту населення підприємствами – надавачами послуг, майже третина з них може втратити субсидію через борги. В разі наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг субсидія на наступний строк не призначається. Разом з тим, якщо протягом двох місяців з дати інформування отримувача субсидії про не призначення субсидії на наступний строк, він погасить борг, надавши підтверджуючі документи або уклав договір про реструктуризацію боргу, субсидія йому буде призначена. Водночас необхідно звернути увагу на те,що за достовірність поданої інформації про наявність боргів відповідальність несе підприємство – надавач житлово-комунальних послуг. Якщо отримувач субсидій не погоджується з фактом наявного боргу чи його сумою, дані питання необхідно вирішувати з надавачем послуг.