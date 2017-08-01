Громаду Чернівців збагатили 572 млн. грн. податків

Бюджет Чернівців протягом семи місяців цього року отримав 572,0 млн. грн. податкових надходжень. Це – на 113,0 млн. грн., або майже на 20 відс. більше, ніж минулого року.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Один із найвагоміших джерел наповнення місцевої казни – це податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 337,2 млн. грн., що становить 58,9 відс. від загальних надходжень. Порівняно із минулим роком приріст податку на доходи фізосіб склав 103,8 млн. грн.

Платники, які обрали спрощену систему оподаткування, внесли до бюджету 86,7 млн. грн. єдиного податку, а 50,5 млн. грн. надійшло у вигляді акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних товарів.

Землекористувачі поповнили місцеву скарбницю на 85,1 млн. грн. платою за землю, а власники нерухомого майна – на 6,7 млн. грн.

Кожна з наведених цифр — не лише результат роботи чернівецької бізнес – спільноти, а й перспективи для збільшення надходжень та поліпшення умов життя мешканців нашого міста.



