На Буковині стартувала операція «Мігрант»

Вже у перший день практичного відпрацювання поліцейські виявили 4 іноземців, котрі незаконно перебували на території України. Крім цього, за порушення міграційного законодавства правоохоронці склали адмінпротокол на одного буковинця.



Щоб запобігти правопорушенням, скоєним іноземцями та особами без громадянства, в Україні щорічно проводяться профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант». Відповідно до наказу Міністра внутрішніх справ виявлення незаконних мігрантів покладено на поліцію, міграційну та прикордонну служби.



1 серпня працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та роти поліції особливого призначення ГУНП в Чернівецькій області спільно з міграційною службою провели відпрацювання на «Калинівському ринку». В ході перевірки території комунального підприємства поліцейські виявили та задокументували факт працевлаштування чотирьох громадян однієї з країн Південного Кавказу, котрі незаконно перебувають в Україні. Відносно вказаних іноземців складено 4 протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення – «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України».



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.



Також учасники рейду склали протокол на одного громадянина України за статтею 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення – «Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчення, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів». Було встановлено, що чоловік порушив законодавство, працевлаштувавши у себе нелегального мігранта.



Крім цього, поліцейські виявили ще одного іноземця, котрий проживає в Україні без документів на право проживання. Як з’ясувалося, він раніше притягався до кримінальної відповідальності за те, що підробив у своєму паспорті штамп контрольно-пропускних пунктів та використав його для ніби-то законного перебування на території України.



Наразі поліцейські звернулися до обласного Управління державної міграційної служби України щодо примусового видворення даного іноземця за межі нашої держави із забороною подальшого його в’їзду в Україну строком на три роки.





