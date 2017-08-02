Теми Дня ТВА середа, 2.08.2017



- Депутати кричать, що Уряд разом із мером усіх обдурили.

- Захисники простих людей вибірково дбають про порядок у рідному місті.

- Суд виніс рішення у справі "Євробуду".

- У Чернівцях відзначили день ВДВ.

- Як поводитись на воді та надавати першу долікарську допомогу.

- У Красноїльську вантажівка переїхала чоловіка.

- На Буковині відбувся восьмий традиційний чемпіонат Держприкордонслужби з футзалу.