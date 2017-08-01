На Буковині відбудеться Міжнародний творчий практикум сучасної художньої кераміки

5-24 серпня відбудеться Міжнародний творчий практикум сучасної художньої кераміки «Буковина 2017»



З 5 серпня розпочинає роботу Міжнародний творчий практикум сучасної художньої кераміки «Буковина 2017», в якому будуть приймати участь відомі художники-керамісти України і світу.

Тема практикуму присвячена відзначенню року Японії в Україні та укріпленню дружніх стосунків між нашими країнами.

Метою даного зібрання є відродження і популяризація давніх керамічних традицій Японії.

Відкриття творчого практикуму відбудеться 6 серпня о 16 годині за адресою : Чернівецька область, Вижницький район, село Мигове, вул. Довбуша 13, садиба «Стіжок». Захід буде тривати на протязі дев’ятнадцяти днів.

Результати практикуму, унікальні вироби з кераміки, будуть представлені на виставці в «Галереї на Штейнбарга» за адресою: Чернівці, вул.Штейнбарга 23 з 24 серпня по 7 вересня. Відкриття виставки 24.08.2017 о 15 годині.

