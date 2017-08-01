Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:11
03 серпня

Чернівчанам покажуть виставку техніки, озброєння та спецзасобів поліцейських підрозділів

12:26
03 серпня

У Чернівецькій області збільшилась середньомісячна заробітна плата

12:22
03 серпня

Оголошується конкурс з працевлаштування АТОвців, внутрішньопереміщених осіб та осіб, які належать до вразливих категорій населення

10:32
03 серпня

Коли звітувати з податку на прибуток за оновленою формою

10:32
03 серпня

Підприємець може вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку

10:31
03 серпня

Заощадження чернівчан додали до держбюджету 11,5 мільйонів

10:25
03 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 2 серпня 2017 року

10:12
03 серпня

Більше третини отримувачів субсидій у Чернівецькій області є боржниками

09:40
03 серпня

На Буковині затримали нелегалів

09:31
03 серпня

Сьогодні у Чернівцях не буде води по вул. Руській та прилеглих до неї

08:58
03 серпня

Більше третини отримувачів субсидій є боржниками за комунальні послуги

08:55
03 серпня

Частина Чернівців сьогодні без води

08:51
03 серпня

Скористайтесь сервісом «Реєстр платників єдиного податку» на веб-порталі ДФС України

08:49
03 серпня

Новий порядок оформлення і видачі довідки про сплату або відсутність податкових зобов'язань

08:48
03 серпня

Громаду Чернівців збагатили 572 млн. грн. податків

08:45
03 серпня

На Буковині стартувала операція «Мігрант»

08:38
03 серпня

На Буковині відбудеться Міжнародний творчий практикум сучасної художньої кераміки

08:34
03 серпня

Затримали поліцейського-хабарника

16:00
02 серпня

Рятувальники та працівники Червоного Хреста навчали буковинців правил безпеки на воді

15:55
02 серпня

Прокуратурою завершено розслідування чергового факту хабарництва

15:02
02 серпня

ОЛЕКСАНДР ФИЩУК: АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ – ЦЕ МАЙБУТНЄ МЕДИЦИНИ НА СЕЛІ

14:57
02 серпня

Андрій Любка поділиться з чернівчанами своїм «Саудаде»

14:25
02 серпня

Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у червні 2017 року

12:58
02 серпня

Якщо дохід нараховується, але не виплачується, податок на доходи фізосіб сплачується упродовж 30 днів

12:57
02 серпня

Орендар будівлі у багатоквартирному жилому будинку не є платником плати за землю

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!

Ігор БУРКУТ, політолог:

ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж... ШЛЯХ НОВИЙ, А ГРАБЛІ - ТІ Ж...Скільки надій прості українці покладали на Революцію Гідності! Думали, що - нарешті - Україна вступила на новий шлях, який веде до перетворення нашої держави на сучасну європейську, де більшості буде забезпечений високий рівень життя і створені умови для самореалізації кожної особистості. Проте з'ясувалося, що у черговий раз країна наступила на старі граблі, і з усієї сили отримала удар по лобі.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Винуватець трагічної автокатастрофи у Сторожинецькому р ...У Чернівцях затримали грабіжників, які обібрали голову ...У Чернівцях 884 підприємці відпочили від бізнесуОперативна обстановка в Чернівецькій області за 27 липн ...Коли виникає об’єкт оподаткування при нотаріальному пос ...У Чернівцях мафія скупила всіх: депутатів, людей і... м ...Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив маф ...У Чернівцях архітектори і дизайнери дискутують як облаш ...Опоблок в Чернівцях судиться з газетою “Час” через стат ...Заробітна плата працівників Чернівецької області у черв ...Укртрансбезпека посилила роботу на дорогах Чернівецької ...Через зливу на Калинці довелось помпами відкачувати вод ...Теми Дня ТВА четвер, 27.07.2017Групу хуліганів судитимуть за тяжкі побої, що призвели ...Слідство у справі Насірова завершено, йому оголосили ос ...
Що, Де, Коли
4 серпня о 12.00
на Соборній площі Чернівців відбудеться виставка техніки, озброєння та спецзасобів поліцейських підрозділів. Захід приурочений до другої річниці створення Національної поліції України.
4 серпня о 14.00
в приміщенні Чернівецької ОДА кабінет 418 відбудеться засідання щодо створення розширеної сумісної комісії за участю громадських активістів, волонтерів, учасників АТО, духовенства, реабілітологів міста Києва, депутатів, представників влади, щодо подальшого функціонування Брусницького санаторію.


Календар
«    Серпень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Партнери

Затримали поліцейського-хабарника

Вчора, 08:34 / Коментарів: 0
Затримали поліцейського-хабарника Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою мешканця Буковини щодо вимагання у нього хабара, слідчими прокуратури області, спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки в Чернівецькій області ДВБ Національної поліції України, задокументовано факт вчинення корупційного правопорушення працівником патрульної поліції.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької обл.
Зокрема, після передачі неправомірної вигоди в розмірі 400 доларів США 01.08.2017 затримано в порядку ст. 208 КПК України співробітника Управління патрульної поліції в м. Чернівці.
Встановлено, що вказані кошти надавались правоохоронцю за безперешкодне перевезення підакцизних товарів автошляхами Чернівецької області.
Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Тривають першочергові слідчі дії.

СХОЖІ НОВИНИ:
Завершено досудове розслідування за фактом одержання посадовцем Управління ...На Буковині затримали поліцейського під час отримання неправомірної вигодиУ Чернівецькій області під час одержання хабара затримано інспектора з доро ...У Чернівцях за хабар затримано директора ліцеюНачальнику БТІ, якого затримали після одержання 300 євро неправомірної виго ...
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"