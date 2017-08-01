Затримали поліцейського-хабарника

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою мешканця Буковини щодо вимагання у нього хабара, слідчими прокуратури області, спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки в Чернівецькій області ДВБ Національної поліції України, задокументовано факт вчинення корупційного правопорушення працівником патрульної поліції.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької обл.
Зокрема, після передачі неправомірної вигоди в розмірі 400 доларів США 01.08.2017 затримано в порядку ст. 208 КПК України співробітника Управління патрульної поліції в м. Чернівці.
Встановлено, що вказані кошти надавались правоохоронцю за безперешкодне перевезення підакцизних товарів автошляхами Чернівецької області.
Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Тривають першочергові слідчі дії.