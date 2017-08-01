Рятувальники та працівники Червоного Хреста навчали буковинців правил безпеки на воді

У Чернівецькій області триває інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо важливості дотримання людьми правил безпечної поведінки на воді. Щоденно рятувальники та інші зацікавлені організації відвідують місця з масовим перебуванням людей біля водних об’єктів та навчають відпочивальників, що потрібно знати, щоб уникнути біди.
Про це повідомляє УДСНС України у Чернівецькій області.
2 серпня фахівці Управління ДСНС, Чернівецького міського відділу та працівники Обласної організації товариства Червоного Хреста відвідали місця масового відпочинку людей на р. Прут в обласному центрі. В ході бесід з людьми рятувальники наголосили на важливості правильного вибору місця для відпочинку, адже цьогоріч в області на водоймах втопилося 19 людей, і всі випадки трапилися в місцях, де заборонено купатися. Не менш важливе питання, на яке звертали увагу рейдові групи, це вміння правильно надати першу допомогу людині, яка тоне. Для цього працівники Червоного Хреста не тільки розповіли присутнім, як правильно надати першу медичну допомогу, але й навчали людей практичних навичок. Кожний охочий мав змогу самостійно провести непрямий масаж серця та штучне дихання, а працівники Червоного Хреста стежили за правильністю виконання дій. Захід привернув увагу чималої кількості людей. Наостанок всім присутнім рятувальники роздали пам’ятки та листівки з правилами безпечного відпочинку на воді.