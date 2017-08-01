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Новини
16:00
02 серпня

Рятувальники та працівники Червоного Хреста навчали буковинців правил безпеки на воді

15:55
02 серпня

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15:02
02 серпня

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14:57
02 серпня

Андрій Любка поділиться з чернівчанами своїм «Саудаде»

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12:57
02 серпня

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12:56
02 серпня

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Зміна адреси платника єдиного податку: подання декларації та сплата податку

12:53
02 серпня

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12:50
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Про тиждень СМ КОР розповів начальник Чернівецькій ОДПІ

12:47
02 серпня

Тиждень на Буковині почався з трьох автокатастроф, одна з яких мала смертельні наслідки

15:25
01 серпня

Винуватець трагічної автокатастрофи у Сторожинецькому районі отримає відповідне покарання

14:30
01 серпня

Укртрансбезпека посилила роботу на дорогах Чернівецької області

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01 серпня

Чи блокуються податкові накладні, виписані на залишки товарів, або послуги?

13:18
01 серпня

Умови спрощеного оподаткування

13:13
01 серпня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у червні 2017 року

12:18
01 серпня

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01 серпня

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08:52
01 серпня

Коли відмовлено у реєстрації податкової накладної

13:04
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У Чернівцях на місяць перекриють рух по вулиці Вишиваного

13:01
31 липня

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11:44
31 липня

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11:34
31 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 30 липня 2017 року

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯ ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯОстанніми днями загострилася ситуація на Донбасі: російські окупанти та їхні найманці, застосовуючи заборонені Мінськими угодами танки і артилерію, різко активізували бойові дії. Адже Путіну потрібні перемоги - він планує 2018 року знову бути переобраним на посаду президента РФ. Але Захід реагує на таку активізацію посиленням санкцій, які поступово душать російську економіку і викликають невдоволення простих росіян. Натомість Кремль активізує антиукраїнську пропаганду.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.
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Рятувальники та працівники Червоного Хреста навчали буковинців правил безпеки на воді

Сьогодні, 16:00 / Коментарів: 0
Рятувальники та працівники Червоного Хреста навчали буковинців правил безпеки на воді У Чернівецькій області триває інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо важливості дотримання людьми правил безпечної поведінки на воді. Щоденно рятувальники та інші зацікавлені організації відвідують місця з масовим перебуванням людей біля водних об’єктів та навчають відпочивальників, що потрібно знати, щоб уникнути біди.
Про це повідомляє УДСНС України у Чернівецькій області.
2 серпня фахівці Управління ДСНС, Чернівецького міського відділу та працівники Обласної організації товариства Червоного Хреста відвідали місця масового відпочинку людей на р. Прут в обласному центрі. В ході бесід з людьми рятувальники наголосили на важливості правильного вибору місця для відпочинку, адже цьогоріч в області на водоймах втопилося 19 людей, і всі випадки трапилися в місцях, де заборонено купатися. Не менш важливе питання, на яке звертали увагу рейдові групи, це вміння правильно надати першу допомогу людині, яка тоне. Для цього працівники Червоного Хреста не тільки розповіли присутнім, як правильно надати першу медичну допомогу, але й навчали людей практичних навичок. Кожний охочий мав змогу самостійно провести непрямий масаж серця та штучне дихання, а працівники Червоного Хреста стежили за правильністю виконання дій. Захід привернув увагу чималої кількості людей. Наостанок всім присутнім рятувальники роздали пам’ятки та листівки з правилами безпечного відпочинку на воді.

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