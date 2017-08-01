Прокуратурою завершено розслідування чергового факту хабарництва

Прокуратурою Чернівецької області скеровано до Вижницького районного суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно колишнього працівника архітектурно-будівельної інспекції за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.1 ст.369 КК України (шахрайство та підбурювання до надання службовій особі неправомірної вигоди за невчинення дій з використанням наданого їй службового становища).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької обл.

Ще у грудні 2016 року він ввів в оману одного з підприємців Вижницького району, повідомивши неправдиві відомості про необхідність надання службовим особам Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів США за непритягнення до відповідальності за виявлені порушення, а також, безперешкодну реєстрацію декларації про готовність об’єкта будівництва до експлуатації.

Однак, отримавши вказані кошти, колишній посадовець не мав наміру їх будь-кому передавати. Переслідуючи мету незаконного збагачення, він шахрайським шляхом заволодів грошима, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди.





