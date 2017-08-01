Контрабандист чи патріот - хто ви Валерій Аіріній?

Контрабандист під прикриттям – 2, або «Who is who» на активістському просторі Буковини
Сьогодні – ще один цікавий факт про буковинського «громадського активіста» Валерія Аірінія, відомого також за прізвищем Богданов.
Нагадаємо, що вказана персона позиціонує себе запеклим борцем за справедливість та чесність, справжнім патріотом, антикорупціонером, громадським активістом. Однак останнім часом громадянин Богданов, за плечима якого кримінальне, контрабандне та шахрайське минуле, постає на громадському просторі як журналіст. Користується при цьому всіма правами і привілеями, якими наділена четверта гілка влади в Україні. Насправді, це черговий фарс, прикриття задля того, аби займатися вочевидь незаконною діяльністю як не на митному кордоні, то хоча б поблизу нього.
Ми вкотре не прагнемо нав‘язувати власну позицію й думку громадськості, пропонуємо ознайомитися із офіційним документом, що його отримав на запит один із правоохоронних органів Чернівців.
Залишаються відкритими чергові питання: кому вигідно, аби ситуацію в краї розхитували псевдо-активісти, -журналісти і т.д. (позаяк, виходячи із активності Аірінія, кошти на таку бурхливу діяльність потрібні неабиякі); хто відповідатиме за відкриту цинічну нахабність «журналіста» й ті наслідки, до яких можуть призвести його «розслідування». Й ще одне, із когорти риторичних – допоки триватиме безглузда «гра у хороших і поганих» під прикриттям боротьби за права і свободи українського народу?
Депутат Чернівецької обласної ради М.М.Салагор