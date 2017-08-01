ОЛЕКСАНДР ФИЩУК: АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ – ЦЕ МАЙБУТНЄ МЕДИЦИНИ НА СЕЛІ

Сьогодні, 02 серпня, у селі Мамаївці Кіцманського району, відбулося відкриття оновленого приміщення Мамаївської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.
На захід завітали представники обласної та районної влади, лікарі, які працюють у медичному закладі, громада села.
Голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук, вітаючи всіх присутніх, наголосив, що завершення реконструкції та капітального ремонту Мамаївської амбулаторії є і очікуваною подією, і, одночасно, підведенням певних підсумків роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в цьому напрямку.
«Амбулаторії загальної практики сімейної медицини – це майбутнє медицини на селі. Адже сьогодні люди тут можуть отримати первинну допомогу та зробити початкові лабораторні та інші обстеження. Тому наше завдання – покращити матеріально-технічну базу і умови роботи лікарів, щоб надання медичних послуг в селі було на високому рівні, - зазначив Олександр Фищук. - Відкриття цієї чудової амбулаторії загальної практики – сімейної медицини у такий непростий для нашої держави час є свідченням злагодженої роботи влади і громади, спрямованої на підвищення рівня медико-соціального забезпечення буковинців. Дякую усім, хто зробив свій внесок у цю спільну справу».
Мамаївська амбулаторія розташована в приміщенні збудованому в 1951 році, отже закладу був необхідним терміновий ремонт. На його проведення витрачено 300 тис. грн. та 185 тис. грн. на придбання меблів, 18 тис. грн. на придбання жалюзі. Всього витрачено 503 тис. грн.
Амбулаторія обслуговує 6238 мешканців с. Мамаївці та с. Новий Киселів. Санітарним автотранспортом медзаклад забезпечений. Тут розгорнуто 10 ліжок денного стаціонару (в тому числі 3 - дитячих). В амбулаторії за І півріччя прийнято 24212 осіб, здійснено 5987 відвідувань вдома.