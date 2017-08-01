Андрій Любка поділиться з чернівчанами своїм «Саудаде»

У четвер, 10 серпня о 19:00 у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація нової книжки Андрія Любки «Саудаде», яка побачила світ у MERIDIAN CZERNOWITZ.

Модератор – Лілія Шутяк.



Понад шістдесят коротких історій – часом іскрометних, подекуди сумних, почасти автобіографічних, але завжди щирих – запрошують читача пережити з автором найщасливіші миті мандрів, симфонічних концертів і не завжди успішних залицянь. Після прочитання книжки «хочеться одночасно вирушити в подорож Балканами, випити келих червоного вина і в зручній ложі театру слухати оперні арії».



«Саудаде» – це до певної міри продовження книжки «Спати з жінками», – вважає Андрій Любка, – успіх якої (три перевидання!) був для мене, чесно кажучи, неочікуваним. Чомусь усі звикли говорити, що читачі найбільше люблять романи, оповідання – менше, а короткі тексти, історії, колонки, есейчики, замальовки – й зовсім ні. Виявилося ледь не навпаки: можливо, у наш час людині зручно читати текст на дві-три сторінки, дорогою на роботу чи просто під час паузи з кавою. Хай там як, а «Саудаде» – це збірка з 60 коротеньких історій, сюжетних, іноді пригодницьких, часом автобіографічних; деякі з них розгортаються на Балканах, у Бразилії чи білоруській тюрмі, інші ж – у літаку чи в гуртожитку».



Вхід на презентацію вільний.

Під час заходу ви зможете придбати книжки автора.