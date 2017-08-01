Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у червні 2017 року

У січні–червні п.р. населенню Чернівецької області було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги (без урахування електроенергії)

865,4 млн.грн, сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 546,0 млн.грн (у січні–червні 2016р. – 426,4 млн.грн). Рівень оплати у січні–червні п.р. становив 63,1% - повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.



На кінець червня п.р. залишається заборгованість населення за газопостачання – 107,0 млн.грн, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 26,5 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 19,5 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 3,4 млн.грн, вивезення побутових відходів – 2,7 млн.грн.



Крім того, у червні п.р. населенням сплачено за електроенергію 49,8 млн.грн (у червні 2016р. – 35,1 млн.грн), що становило 90,1% нарахованих за цей період сум. Заборгованість з оплати електроенергії на кінець червня п.р. становила 194,7 млн.грн (на кінець червня 2016р. – 156,5 млн.грн).



Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку (із урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт•год)) у червні п.р. порівняно з червнем 2016р. збільшились на 25,8% і становили 483,4 грн.