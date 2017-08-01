Якщо дохід нараховується, але не виплачується, податок на доходи фізосіб сплачується упродовж 30 днів

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що нормами Податкового кодексу визначено строки перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб з нарахованого (виплаченого) оподатковуваного доходу залежно від форми виплати такого доходу.
Так, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені для місячного податкового періоду, тобто не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.
Зазначена норма визначена пп. 168.1.5 ст. 168 Податкового кодексу України.