На чернівецькій землі громада заробила більше 85 мільйонів

Протягом семи місяців цього року землекористувачі сплатили до бюджету Чернівців 85,1 млн. грн. плати за землю, що на 5,6 млн. грн. перевищує минулорічні показники.
Найбільше у вигляді орендної плати казна Чернівців отримала від юридичних осіб –40,2 млн. грн. Інші 12,7 млн. грн. сплатили чернівецькі орендарі – фізичні особи.
Земельний податок наповнив бюджет Чернівців на 32,3 млн. грн. Землевласники – юрособи перерахували до казни 31,6 млн. грн., а громадяни – 0,7 млн. грн.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що громадянам - платникам плати за землю до 1 липня було направлено податкові повідомлення про розмір податку. Сплатити необхідно протягом 60 днів з дня вручення такого повідомлення, тобто до 29 серпня.
Датою сплати податку є дата надходження коштів на рахунок. Натомість, процедура зарахування коштів банками може тривати кілька днів. А тому, радимо не відкладати сплату до останнього дня, адже з наступного дня граничного строку діючим законодавством передбачено застосування штрафних санкцій: у разі затримки сплати податку до 30 днів – 10%, більше 30 днів – 20% від суми податкового боргу.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222, 223.