Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:00
02 серпня

Рятувальники та працівники Червоного Хреста навчали буковинців правил безпеки на воді

15:55
02 серпня

Прокуратурою завершено розслідування чергового факту хабарництва

15:02
02 серпня

ОЛЕКСАНДР ФИЩУК: АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ – ЦЕ МАЙБУТНЄ МЕДИЦИНИ НА СЕЛІ

14:57
02 серпня

Андрій Любка поділиться з чернівчанами своїм «Саудаде»

14:25
02 серпня

Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у червні 2017 року

12:58
02 серпня

Якщо дохід нараховується, але не виплачується, податок на доходи фізосіб сплачується упродовж 30 днів

12:57
02 серпня

Орендар будівлі у багатоквартирному жилому будинку не є платником плати за землю

12:56
02 серпня

На чернівецькій землі громада заробила більше 85 мільйонів

12:55
02 серпня

Зміна адреси платника єдиного податку: подання декларації та сплата податку

12:53
02 серпня

Про зміну адреси спрощенцю слід повідомити податкову

12:50
02 серпня

Про тиждень СМ КОР розповів начальник Чернівецькій ОДПІ

12:47
02 серпня

Тиждень на Буковині почався з трьох автокатастроф, одна з яких мала смертельні наслідки

15:25
01 серпня

Винуватець трагічної автокатастрофи у Сторожинецькому районі отримає відповідне покарання

14:30
01 серпня

Укртрансбезпека посилила роботу на дорогах Чернівецької області

13:19
01 серпня

Чи блокуються податкові накладні, виписані на залишки товарів, або послуги?

13:18
01 серпня

Умови спрощеного оподаткування

13:13
01 серпня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у червні 2017 року

12:18
01 серпня

У Чернівцях відбудеться міжнародний юнацький футбольний турнір

09:01
01 серпня

Концерт американського саунд артиста Дерека Берона в Чернівцях

08:53
01 серпня

Чернівчани перетнули мільярдну позначку у сплаті податків

08:52
01 серпня

Коли відмовлено у реєстрації податкової накладної

13:04
31 липня

У Чернівцях на місяць перекриють рух по вулиці Вишиваного

13:01
31 липня

У серпні деякі чернівецькі вулиці відключать від електроенергії (перелік)

11:44
31 липня

Буковинці, які зекономили ресурси на комунальні послуги, мають до 1 вересня поточного року звернутися до органів соцзахисту із відповідною заявою

11:34
31 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 30 липня 2017 року

Всі Новини »
Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯ ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯОстанніми днями загострилася ситуація на Донбасі: російські окупанти та їхні найманці, застосовуючи заборонені Мінськими угодами танки і артилерію, різко активізували бойові дії. Адже Путіну потрібні перемоги - він планує 2018 року знову бути переобраним на посаду президента РФ. Але Захід реагує на таку активізацію посиленням санкцій, які поступово душать російську економіку і викликають невдоволення простих росіян. Натомість Кремль активізує антиукраїнську пропаганду.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
У Чернівцях ліквідували два підпільних казиноУ Чернівцях поліцейські перевіряють місця стихійної тор ...У Чернівцях затримали грабіжників, які обібрали голову ...Як продовжити субсидії на новий опалювальний сезонУ Чернівцях 884 підприємці відпочили від бізнесуОперативна обстановка в Чернівецькій області за 27 липн ...За добу на Буковині скоєно 11 крадіжок, 2 шахрайства, 3 ...Коли виникає об’єкт оподаткування при нотаріальному пос ...Хто стоїть за позбавленням Саакашвілі громадянстваСаакашвілі пояснив, що буде робити без українського гро ...США закупить для України снайперське спорядженняУкраїна припинила електропостачання окупованому ДонбасуЧернівецькі платники сплатили більше одинадцяти мільйон ...У Чернівцях мафія скупила всіх: депутатів, людей і... м ...Винуватець трагічної автокатастрофи у Сторожинецькому р ...
Що, Де, Коли


Календар
«    Серпень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Партнери

Про зміну адреси спрощенцю слід повідомити податкову

Сьогодні, 12:53 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що для внесення змін до реєстру платників єдиного податку при зміні відомостей (місця здійснення діяльності, податкової адреси та ін.) платник повинен подати заяву про зміни у встановлені ПКУ строки.
За бажанням такого платника контролюючий орган видає витяг з реєстру платників єдиного податку.
Платнику єдиного податку варто взяти до уваги, що у разі зміни відомостей (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, податкової адреси, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності та ставок єдиного податку), зміни до реєстру платників єдиного податку вносяться в день подання платником відповідної заяви.
У разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.
У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.
Строки подання заяви на зміну ставки та групи платників єдиного податку визначені в п. 293.8 Податкового кодексу.
Нагадаємо, що реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.
Зокрема, до реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:
1) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);
2) податкова адреса суб’єкта господарювання;
3) місце провадження господарської діяльності;
4) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;
5) ставка єдиного податку та група платника податку;
6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
7) дата реєстрації;
8) види господарської діяльності;
9) дата анулювання реєстрації.

СХОЖІ НОВИНИ:
Платнику єдиного податку: при зміні відомостей необхідно подати відповідну ...Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податкуДані «спрощенця» змінилися: алгоритм дійЩо робити "єдиннику" у разі зміни податкової адреси та інших відомостейЩо робити "єдиннику" у разі зміни податкової адреси та інших відомостей
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"