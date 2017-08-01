Про тиждень СМ КОР розповів начальник Чернівецькій ОДПІ

Про тиждень СМ КОР розповів начальник Чернівецькій ОДПІ



Для кращої поінформованності платників про СМ КОР (систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних та розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків) у Чернівецькій ОДПІ з 24 по 28 липня відбувся тематичний інформаційний тиждень.

Враховуючи актуальність цієї теми начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк вирішив розповісти про проблемні питання представників бізнесу та шляхи їх вирішення.

Для чого запроваджено систему автоматизованого моніторингу?

Щоб унеможливити формування фіктивного кредиту та отримання неправомірного відшкодування ПДВ з бюджету з 1 квітня 2017 року запроваджено механізм зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому, протягом трьох місяців діяв перехідний період, під час якого реєстрацію не призупиняли, а лише надсилали квитанцію із застереженням.

Така система в автоматизованому режимі дозволяє зупиняти випадки безпідставної реєстрації податкової накладної у разі коли постачальник фактично не здійснює господарську операцію, а реєструє виключно з метою надання покупцю необґрунтованої податкової вигоди у вигляді неправомірного сформованого кредиту з ПДВ.

Як працює система СМ КОР?

Податкові накладні після введення в ЄРПН та подання запиту на реєстрацію проходить перевірку на оцінку ризиків. Якщо податкова накладна не потрапила під хоча б один критерій (п.5 Критеріїв оцінки) - то відбувається реєстрація, а якщо потрапила то податкова накладна відправляється на моніторинг (п.74.2 ПКУ).

Відбувається моніторинг податкових накладних системою: якщо податкова накладна не потрапила під 2 ознаки фіктивності операцій (п.6 Критеріїв оцінки), то відбувається її реєстрація. Якщо потрапила хоча б під одну ознаку, то її реєстрація призупиняється. У такому випадку підприємству в автоматичному режимі відправляється квитанція про зупинення реєстрації такої податкової накладної. Все це відбувається протягом операційного дня.

Якщо підприємство не погоджується із припиненням реєстрації податкової накладної, то має право подати додаткову інформацію щодо проведених операцій на комісію ДФС.

Як діяти платнику, якщо отримано квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН?

У разі отримання платником податку квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платник має право подати на розгляд Комісії ДФС інформацію у вигляді Таблиці даних платника податків за встановленою формою J(F)1312301 виключно в електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Таблиця може бути сформована та надіслана через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника», або платник на власний розсуд може обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту).

Чи може платник зазначати декілька КВЕДів при заповненні Таблиці?

Пунктом 2 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (Наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567), визначено, що в Таблиці відображається специфіка господарської діяльності платника окремо за кожним видом економічної діяльності.

Чи зобов’язаний платник включити до податкових зобов’язань суми ПДВ по податковим накладним/розрахункам коригування, по яких зупинено реєстрацію?

Пунктом 201.10. Податкового кодексу України визначено, що відсутність факту реєстрації податкових накладних в ЄРПН не звільняє продавця від обов’язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.

Як вплине на реєстраційну суму податку (обраховану за формулою відповідно п. 2001.3. ст. 2001. Податкового кодексу України) сума ПДВ, вказана в податковій накладній, що не зареєстрована в ЄРПН, та включена до суми податкових зобов’язань декларації з ПДВ за відповідний звітний період?

Реєстраційна сума податку (обрахована за формулою відповідно п. 2001.3. ст. 2001. Податкового кодексу України) у даному випадку може бути зменшена на суму ПДВ, вказану в податковій накладній, що не зареєстрована в ЄРПН, та включену до суми податкових зобов’язань декларації з ПДВ за відповідний звітний період (показник суми перевищення податкових зобов’язань, зазначених в податковій декларації, над сумою ПДВ по зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних/розрахунках коригування).

За яких обставин Комісія ДФС може прийняти рішення про відмову в реєстрації податкової накладної?

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 року №190 визначено підстави для прийняття рішення комісією ДФС про відмову в реєстрації податкової накладної:

ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній, по якій призупинено реєстрацію;

ненадання платником копій документів відповідно до пункту «в» п.п. 201.16.1 п.201.16 ст.201 Кодексу;

надання платником копій документів, які складені з порушенням законодавства, та/або не достатні для прийняття рішення комісією ДФС про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.



- Ми докладемо максимум зусиль, щоб допомогти чесному бізнесу, який зіткнувся з проблемами. Саме цій категорії платників ми готові надати всю можливу консультаційну та практичну допомогу,- підкреслив начальник Чернівецької ОДПІ.

Сподіваємося, що тиждень «СМ КОР» допоміг платникам податку на додану вартість вирішити усі технічні та методологічні труднощі.







