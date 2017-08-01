Теми Дня ТВА вівторок, 1.08.2017



- Депутати Чернівецької міськради погрожують Президентові листом.

- Депутат Чесанов порушив дозвільні межі та заліз на чужу землю.

- Батьки та вихователі нарікають на побори в чернівецькому садочку.

- Ухвалили програму виділення житла АТОвцям.

- Засідання суду в справі "Євробуду" знову перенесли.

- Чотири райони Буковини досі не мають жодної громади.

- Чернівчанин скаржиться на якість безкоштовного ремонту у домі його матері.

- Живопис та скульптура закарпатських митців презентували у Чернівцях.

- Міжнародний юнацький футбольний турнір цьогоріч відбудеться на Буковині.